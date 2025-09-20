"T’ho fatto un pensierino" . Buoni benzina per 400 euro e olio per farsi corrompere

In 400 euro di buoni benzina e una lattina d’olio il "patto" corruttivo. È un quadro che si fa più intricato, quello emerso dal fascicolo d’indagine della Procura di Perugia per un sistema di presunti appalti truccati: anche i più piccoli. Il protagonista è un funzionario provinciale in pensione e con lui un imprenditore perugino per un appalto da "soli" 14mila euro per lavori sulla strada provinciale di Porto a Castiglione del Lago. Le intercettazioni ambientali della Guardia di Finanza registrano l’imprenditore e il funzionario che si incontrano. "Ascolta io c’ho... t’ho fatto un pensierino", "e va bene, importante so gli auguri", "c’ho l’olio lo accetti?" "guarda io ora io in amicizia...". Poi la vicenda prosegue nei filmati delle telecamere che riprendono l’imprenditore mentre estrae dalla tasca sinistra del giacchetto una piccola busta rossa che consegna nella mano sinistra del funzionario, il quale a sua volta la prende e la ripone immediatamente nella tasca sinistra dei pantaloni… "questo è bono", "ma grazie eh ma tu... troppo gentile", "ma io... ascolta... io non me le scordo certe cose", "è lavoro" conclude il funzionario. Più tardi, quando saranno sentiti dal giudice, il funzionario confermerà di avere ricevuto una busta con 8 buoni benzina da 50 euro. Mentre l’imprenditore negherà quell’episodio, in contrasto con l’esito della perquisizione avvenuta nella sua auto: dove è stato trovato un biglietto riepilogativo delle strenne natalizie con annotate accanto al nome del funzionario le voci "olio e buoni". La natura dell’accordo è chiara per gli investigatori: non un semplice ringraziamento, ma uno scambio di favori che però, come confermerà il funzionario non c’è stato, forse sarebbe avvenuto in seguito per gli affidamenti diretti sotto la soglia consentita dalla legge. Ma secondo il Gip si tratta comunque di un "corrispettivo per la sua opera di intercessione".

Lo stesso funzionario è accusato anche di aver falsificato i documenti, attestando che l’affidamento dei lavori per un altro appalto dal valore complessivo di 100.000 euro, distribuiti su diverse arterie provinciali (la strada 308/3 di Città della Pieve, la 318/4 di Pila e la 344/1 di Castel del Piano) era stato deciso in modo imparziale, quando secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto su precisa indicazione dell’imprenditore della ditta di Chiusi. In un meccanismo definito "ben collaudato", un’altra azienda "amica" sarebbe stata usata come "prestanome" per coprire i lavori che, di fatto, venivano eseguiti dall’impresa. Nonostante l’appalto sia stato aggiudicato formalmente a un’altra società, la sua impresa avrebbe eseguito gran parte dei lavori attraverso un subappalto e in parte "in nero".