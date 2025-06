"Schiuma nel Marroggia. Criticità subito risolta"

SPOLETO – Riguardo allo sversamento nel torrente Marroggia, denunciato nei giorni scorsi dal presidente del Wwf Umbria, Sauro Presenzini, la Vus dà la sua versione dei fatti assicurando il corretto funzionamento del depuratore di Camposalese e riconducendo la questione a una "criticità tecnica". "Nella tarda mattinata di mercoledì 29 maggio, intorno alle 12, – spiega Vus – a seguito della segnalazione del signor Sauro Presenzini al personale in servizio presso l’impianto di depurazione di Camposalese a Spoleto, è stata riscontrata l’attivazione dello scolmatore di piena collegato al depuratore. Le prime verifiche tecniche hanno evidenziato il blocco della griglia meccanica posizionata all’ingresso della stazione di sollevamento primaria, probabilmente causato dalle intense precipitazioni che si sono abbattute sull’area nella serata precedente. Il personale tecnico ha avviato immediatamente le operazioni di rimozione del materiale ostruttivo, riportando la griglia a piena operatività nell’arco di pochi minuti. Alle 13, i controlli successivi hanno confermato che lo scarico troppo pieno risultava non più attivo. In parallelo, come previsto dai protocolli di trasparenza e collaborazione tra enti, è stata inviata comunicazione formale ad Arpa Umbria e al Comune di Spoleto". "Le ulteriori verifiche condotte nelle ore e nel giorno successivo aggiunge Vus – non hanno rilevato guasti o malfunzionamenti ulteriori, confermando la piena efficienza dell’impianto. Valle Umbra Servizi ribadisce il proprio impegno nella gestione trasparente e responsabile delle infrastrutture idriche del territorio e nella collaborazione attiva con le istituzioni per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica".