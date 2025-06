Uomini e donne speciali . Sicurezza, scuola, sociale . Ecco gli insigniti al “Merito“

Uomini e donne che si sono distinti per il loro impegno professionale, che hanno servito lo Stato in divisa, che si sono impegnati in scopi sociali, filantropici e umanitari, o per servizi nelle carriere civili e militari. Sono carabinieri, poliziotti, finanzieri, alcuni operano nell’esercito, altri lavorano nelle scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, dirigono aziende, hanno seguito il richiamo dell’arte. Parliamo dei super cittadini che ieri in Prefettura, a Perugia, in occasione della Festa della Repubblica, sono stati insigniti dell’onorificenza “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri.

A presenziare la cerimonia il prefetto Francesco Zito. Erano presenti, tra gli altri, anche l’ex collega Antonio Gradone, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il presidente della Provincia Massimilano Presciutti e la governatrice dell’Umbria Stefania Proietti. Diciassette gli insigniti per la provincia capoluogo. Luciana Cardinali e Franco Chianelli hanno ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale. Francesco Mazzotta, comandante regionale della guardia di finanza dell’Umbria, è Commendatore; Claudio Zeni, sottufficiale dei carabinieri, nominato Ufficiale. Angelo Carbonetti, Eduardo Fernades, Mirko Gori, Giuliana Leandri, Mario Lisi, Francesco Matarrese, Gianluca Mosca, Paolo Piccioni, Alberto Spitoni, Bianca Maria Tagliaferri, Marco Terzetti, Maria Trani e Mario Zucchetti sono invece i nuovi Cavalieri dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

"Per me e mia moglie Luciana – ha detto Chianelli, presidente del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” - questa nuova onorificenza è un grande onore. Un ulteriore riconoscimento, dopo la nomina di Commendatori consegnatoci dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale il 2 Febbraio del 2017, che riceviamo a nome del Comitato e di tutti i suoi volontari. Siamo felici e orgogliosi, ma lo siamo in nome per conto delle tantissime persone che credono in noi che lavorano al nostro fianco da 35 anni che ci hanno permesso di sostenere la ricerca e la cura dei bambini, degli adolescenti e degli adulti malati oncoematologici, di assisterli e ospitarli senza spese di affitto nei 50 appartamenti del Residence “Daniele Chianelli” insieme ai loro familiari".

Ha condiviso "la gioia e l’orgoglio di questi momenti con la famiglia, le persone che mi sono vicine e tutta la comunità scolastica", l’insegnante tifernate, ora in pensione, Giuliana Leandri. "La signora Giuliana – ricorda il sindaco Luca Secondi – ha insegnato al Comprensivo Burri di Trestina. Ha favorito un clima sereno all’interno dell’Istituto e ha favorito i precorsi di crescita degli alunni, con particolare dedizione ai bambini con bisogni educativi speciali".

Silvia Angelici