Salute, progetto pilota. La “Medicina d’iniziativa“ sbarca sulla Valnerina

E’ partito il progetto della “Medicina d’ iniziativa“ che riguarda la Valnerina, con un’adesione molto alta allo screening di primo da parte dei cittadini chiamati ad effettuare i controlli periodici di prevenzione e monitoraggio. Dopo la fase di arruolamento e prime visite, lunedì si è svolto lo screening di secondo livello nell’ambulatorio sanitario di Preci, che ha previsto visite pneumologiche, ecografie polmonari, spirometrie ed emogasanalisi condotte al direttore di Pneumologia degli ospedali di Foligno e Spoleto, Francesco Penza, e dalla coordinatrice infermieristica Anna Salvatori. Il progetto è coordinato dalla direttrice del distretto Valnerina dell’Usl2, Simona Marchesi che, nell’ambito dell’iniziativa pilota presentata a Norcia il 15 aprile scorso, ha avviato ed elaborato in tempi record il cronoprogramma dello screening di secondo livello programmando visite pneumologiche, cardiologiche e vascolari. "Con questo innovativo modello di presa in carico della persona, in particolare soggetti fragili e anziani, che punta sul servizio di prossimità e sull’integrazione tra medicina di base, assistenza territoriale, specialisti ambulatoriali - ha spiegato la responsabile Salute e Welfare della Regione, Daniela Donetti, nel corso della presentazione della Medicina di iniziativa - intendiamo evitare ospedalizzazioni improprie attraverso la prevenzione e il miglioramento della gestione delle malattie croniche in ogni loro stadio, con effetti positivi attesi sia per la salute dei cittadini che per la sostenibilità stessa del sistema".