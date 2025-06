Progetto al via. L’infermiere nelle farmacie

In Val di Vara le farmacie diventano “di comunità“ grazie al progetto pilota avviato da Asl 5 e Federfarma. Obiettivo del progetto, che prevede la presenza di un infermiere di comunità all’interno dei presidi, è di promuovere la salute di prossimità sul territorio e la prevenzione socio-sanitaria.

Nelle farmacie di Riccò del Golfo, Rocchetta e Pignone, una volta a settimana, un infermiere di famiglia e comunità svolge attività di educazione sanitaria: prevenzione diabete e malattie cardiovascolari e neurologiche, prevenzione cadute nell’anziano, effettuazione screening colon-retto, cervice uterina; adesione alle campagne vaccinali, riconciliazione terapie in pazienti in politerapia, riconciliazione terapie in pazienti in dimissioni ospedaliere.

L’infermiere di comunità è anche riferimento per la valutazione di fragilità e per l’eventuale presa in carico di cittadini fragili over 65. Tale figura professionale sarà presente dalle 9 alle 12, il lunedì presso la farmacia Orlando di Pignone, il martedì alla farmacia Rocchetta di Varadi via Battaglione Zignago, e giovedì presso la farmacia Val di Vara di Riccò del Golfo.

"Da tempo Federfarma sostiene e rafforza il ruolo delle farmacie al servizio della popolazione come presidio della sanità sul territorio, con un’accessibilità garantita quotidianamente e con l’offerta di molteplici servizi per la tutela della salute – afferma Maria Elena Cavallo, direttore Distretto 17 Riviera - Val di Vara –. In questo caso, in particolare, Federfarma La Spezia ha aderito al progetto ’Rete di Comunità: Qui Insieme’, in cui tutti gli attori collaborano con Asl 5 secondo il modello delle Case della comunità per prendersi cura di persone con situazioni caratterizzate da rilevanza terapeutica e da una significativa intensità della componente sanitaria integrata con quella sociale.

La compresenza di farmacista e infermiere di comunità rende oggi la farmacia un presidio sociosanitario di prossimità, favorendo la conoscenza e fruizione dei servizi sociosanitari, soprattutto in aree logisticamente disagiate. Le attività di screning, educazione sanitaria e prevenzione che vengono proposte, inoltre, mirano a rafforzare la consapevolezza del cittadino che lui stesso deve occuparsi delle propria salute".