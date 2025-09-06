Rugby Perugia: al via la nuova stagione: "Crescere, con l’obiettivo di divertirci"

Ha preso il via la nuova stagione del Rugby Perugia che debutterà il 19 ottobre. Da alcuni giorni la squadra del duo Poloni –De Angelis sta svolgendo la preparazione pre-campionato nella struttura di Pian di Massiano. Un lavoro quotidiano, prettamente incentrato sulla parte atletica per poi dare seguito a quella più specificatamente tattica. "Siamo tutti molto contenti di ritrovarci a lavorare insieme – dichiara il vice presidente, Federico Bevilacqua – con un gruppo di ragazzi che è cresciuto in termini numerici e di qualità. Il nostro obiettivo resta quello di vivere una stagione all’insegna del divertimento e di raccogliere quanto più possibile in campo".

Soddisfatto anche il ds Turco. "È una stagione che è partita con tanto entusiasmo. Abbiamo creato uno staff tecnico di altissimo livello con due allenatori esperti e molto competenti e un giovane preparatore atletico (Lorenzo Bevagna) di grande qualità. C’è un gruppo squadra solido e sono convinto che faremo bene". I biancorossi sono stati inseriti nel girone 4 della serie B con: Unione Rugby Firenze (Cadetta), Cavalieri Union Rugby Prato Sesto (Cadetta), Primavera Rugby, CUS Siena, Rugby Gubbio 1984, Olbia Rugby 1982, Rugby Lions Alto Lazio, Unione Rugby Capitolina (Cadetta) e Lions Amaranto.

IL ROSTER - Pettirossi Matteo, Rios Peter, Alunni Francesco, Caruso Francesco, Beshiri Manuel, Milizia Tommaso, Cianfrocca Niccolo, Falcioni Giulio, Palugini Simone, Bruni Alessandro, Sonini Federico, Mugnani Gherardo, Cossu Gianmatteo, Prescritti Tommaso. Pozzano Ermanno, Caneponi Marco, Vacca Matteo, Carciani Alessandro, Bevagna Federico, Battistacci Giulio, Battistacci Tommaso, Davide Gioé, Bevagna Lorenzo, Cristobal Lopez, Rossetti Massimiliano, Rossetti Giorgio, Salvadori Filippo, Farinacci Lorenzo, Ragna Lorenzo, Mucciaccio Michele, Nataletti Francesco, Ibrahim Doucuré, Fabiana.