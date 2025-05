"Rincari per voli e tariffe ferroviarie. Anche ristoranti e hotel non scherzano"

PERUGIA - I ponti di primavera, con il Primo Maggio che chiude la lunga maratona, hanno fatto il pieno di vacanzieri, ma bisogna fare anche i conti con i rincari alle stelle. Lo fa notare la Federconsumatori, che attraverso il suo Osservatorio nazionale ha monitorato i costi dei trasporti e dei servizi durante i due ponti: le differenze di prezzo rispetto a un altro qualsiasi weekend sono rilevanti. "Rispetto ad altri periodi - denuncia Alessandro Petruzzi Federconsumatori Perugia – si spende fino al 102% in più per volare in Europa".

Ad impennarsi non sono solo le tariffe aeree. Secondo l’associazione, conti alla mano, ritocchi importanti ci sono stati anche sui consumi al ristorante o sui pernottamenti negli alberghi. "L’aumento per i voli nazionali – riferisce Federconsumatori – si attesta al +41%, mentre registra un rincaro del +59% il costo medio verso le capitali europee. Per chi viaggia in pullman l’aumento è del +47%, mentre si ferma al +10% per chi sceglie il treno. Anche in questo caso si rivelano comunque degni di nota i rincari degli hotel (+7%) e dei ristoranti (+27%)".

Monitoraggio anche sulle mete: oltre l’86% di chi si è messo in viaggio resterà all’interno dei confini nazionali. Le destinazioni più ambite sono le città d’arte, gli agriturismi e i centri benessere.