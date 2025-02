"Rilanciare l’agricoltura: promozione produzioni di qualità e agriturismo"

PERUGIA - "L’agricoltura italiana, come certifica l’Istat, nel 2024 ha strappato alla Francia la leadership europea come principale economia del settore per valore aggiunto con una crescita secca del 9 per cento. In questo quadro favorevole, che premia il know-how, le capacità imprenditoriali, la capacità di creare nuove economie di scala anche attraverso l’attivazione di filiere, l’agricoltura italiana e quella umbra, si scontrano anche con elementi congiunturali di difficoltà come i costi di gestione a partire caro dell’energia, i bassi prezzi dei prodotti riconosciuti agli agricoltori e gli effetti del cambiamento climatico. È in questo quadro che l’impegno della Regione è e sarà massimo, con l’obiettivo di rimettere l’agricoltura sempre di più al centro dello sviluppo regionale": è quanto affermato dall’assessore regionale all’agricoltura Simona Meloni. "Per farlo – prosegue - l’idea è quella di sostenere il settore con proposte legate all’agricoltura di precisione che consente di massimizzare le risorse in particolare l’acqua, alla produzione e valorizzazione delle produzioni di qualità e all’ampliamento della gamma dei servizi che l’agricoltura offre attraverso le attività di diversificazione ove un posto di primo rilievo occupa l’agriturismo".