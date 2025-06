Reperti archeologici al rientro. Consegnati al Museo Civico

Riconsegnati dai carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale reperti archeologici riportati in Italia da Londra, in collaborazione con la Procura di Roma e il Ministero della Cultura. Questi ritrovamenti fanno parte di un più ampio gruppo di 750 reperti archeologici, dal valore stimato in 12 milioni di euro, che erano confluiti illecitamente in una società inglese riconducibile a un noto trafficante di beni culturali. Il recupero di questi beni, rimpatriati dalla capitale del Regno Unito il 19 maggio 2023, è stato possibile grazie alle trattative condotte dal ministero della Cultura, in sinergia con i carabinieri Tpc e l’avvocatura Generale dello Stato.

Protagoniste della cerimonia di riconsegna delle figurine di piombo rappresentanti guerrieri armati di lancia e di scudo ornato da vari tipi di motivi decorativi, che sono testimonianza di una produzione artigianale preromana appartenente al territorio amerino ed espressione della ritualità locale. Le figurine in piombo entreranno a far parte della collezione del Museo Civico Archeologico ‘Edilberto Rosa’ di Amelia, sulla base di un progetto scientifico condiviso fra Comune e Soprintendenza. La cerimonia di riconsegna e l’esposizione dei reperti si è tenuta al Museo.

"L’evento rappresenta un momento fondamentale per Amelia e il territorio amerino, - afferma il sindaco Avio Proietti Scorsoni - che si riappropria di un tassello cruciale della propria storia e identità".