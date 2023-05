Alessio, Julio e le ragazze minorenni: quattro giovani morti in due incidenti, è strage in Umbria

Perugia, 28 maggio 2023 – Una strage. È quello che è avvenuto in Umbria nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio. In due incidenti stradali sono morti quattro giovani. Il più grave, con tre deceduti tra cui due ragazze minorenni, è avvenuto sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione. L’altro a Gubbio, dove è deceduto il campione delle due ruote Alessio Gigli, precipitato con la sua auto da un cavalcavia in località San Marco.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in località Torricella di Magione. Quattro ragazzi erano a bordo dell’auto. Il conducente, Julio Cesar Vera Quinozez, sudamericano di 28 anni, ha cercato di superare un’altra auto, ma ha perso il controllo del mezzo e il veicolo, dopo aver divelto il guardrail, è finito nel terreno sottostante. Julio e due ragazze minorenni sono morti sul colpo. Un altro coetaneo è ora in prognosi riservata all’ospedale di Perugia.

L'identificazione dei tre da parte dei carabinieri è stata piuttosto complessa perché non sono stati recuperati i documenti degli occupanti dell'auto e inizialmente nessuno ha chiesto informazioni su di loro.

Poco dopo la mezzanotte nella frazione di San Marco, alle porte di Gubbio, in un altro incidente è morto Alessio Gigli, un campione delle due ruote. Il ragazzo di 25 anni era a bordo della sua auto lungo la strada statale 219 Pian d’Assino, stava tornando a casa, quando ha perso il contro del mezzo finendo precipitato da un cavalcavia.

Alessio Gigli, 25 anni, era un campione italiano di Pitbike 12 pollici. Anche oggi avrebbe dovuto partecipare a una competizione nelle Marche. Lavorava come elettricista, ed era molto conosciuto a Gubbio. “Lascia un vuoto incolmabile”, scrivono gli amici sui social.