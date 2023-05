Alessio Gigli, morto nell’incidente a Gubbio: chi era il campione delle due ruote

Perugia, 28 maggio 2023 – Alessio Gigli era un campione delle due ruote, conosciutissimo a Gubbio, dove i molti amici lo ricordano come un ragazzo solare con il sogno delle moto nel cuore. È lui il ragazzo di 25 anni morto nell’incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte tra sabato 27 e domenica 28 maggio a San Marco, alle porte di Gubbio.

Il giovane era al volante della sua auto, stava tornando a casa, quando per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, sfondando il guardrail e finendo infine precipitato da un cavalcavia lungo la strada statale 219 Pian d’Assino.

Gubbio perde così un giovanissimo sportivo, innamorato delle due ruote. Alessio, che avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 24 settembre, era un campione di Pitbike e aveva raggiunto importanti traguardi anche nel campionato italiano.

Su Instagram il commosso ricordo della Bucci Moto Srl: “Ti conoscevamo da poco, ma da subito ci sei entrato nel cuore con la tua umiltà ma anche con la tua tenacia da vero pilota quale eri. Hai lasciato un vuoto incolmabile a tutti quelli che ti conoscevano ma il nostro pensiero va alla tua famiglia che può solo che essere orgogliosa di te. Ti ricorderemo sempre come il nostro pilota.