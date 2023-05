Quattro ragazzi morti in due incidenti in Umbria, chi sono le vittime

Perugia, 28 maggio 2023 – Notte di sangue in Umbria. Nella notte di oggi, tra sabato 27 e domenica 28 maggio, si sono verificati due incidenti con quattro morti. Il più grave, con tre ragazzi deceduti e uno in gravi condizioni, è avvenuto sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in località Torricella di Magione. L’altro a Gubbio, dove è deceduto il campione delle due ruote Alessio Gigli, precipitato con la sua auto da un cavalcavia in località San Marco.

Incidente a Perugia, tre morti e un ferito grave

L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in località Torricella di Magione. Quattro ragazzi erano a bordo di un’auto, quando per cause ancora in via di accertamento, il conducente, 28 anni, sudamericano, ha perso il controllo del mezzo e la vettura si è ribaltata finendo in un campo. Tre giovani sono morti sul colpo, tra cui il conducente dell’auto. Uno è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia. Al momento l’identità delle vittime non è stata resa nota dalle forze dell’ordine.

L'incidente è avvenuto su una semicurva della corsia d'accesso al raccordo. Proprio a ridosso della carreggiata del Perugia-Bettolle. L'auto ha divelto una parte del guardrail finendo nel terreno sottostante.

La procura della Repubblica di Perugia aprirà un fascicolo esplorativo per chiarire le cause dell'incidente. L’ipotesi di reato sarebbe omicidio stradale. Verrà quindi disposta l'autopsia sul ragazzo alla guida dell’auto. I magistrati - il sostituto Paolo Abbritti e il procuratore capo Raffale Cantone - che coordinano l'attività dei carabinieri vogliono capire con precisione cosa sia successo. Valutando anche la velocità del mezzo, l'eventuale assunzione di alcol e altri elementi.

Incidente a Gubbio, morto Alessio Gigli

Poco dopo la mezzanotte nella frazione di San Marco, alle porte di Gubbio, in un altro incidente è morto Alessio Gigli, un campione delle due ruote conosciutissimo nella zona. Il ragazzo di 25 anni era a bordo della sua auto lungo la strada statale 219 Pian d’Assino, stava tornando a casa, quando ha perso il contro del mezzo finendo precipitato da un cavalcavia. Era un campione delle due ruote e aveva raggiunto importanti traguardi nel campionato italiano di Pitbike. I tanti amici ricordano proprio la passione che aveva per le due ruote. La società Bucci Moto lo ricorda come un “vero pilota” che ha “lasciato un vuoto incolmabile a tutti quelli che ti conoscevano”.