Pugno duro sul degrado: "Mozziconi e carte in strada?. Multe fino a più di mille euro"

In arrivo multe fino a mille euro e oltre per chi getta sulla strada mozziconi di sigarette, gomme da masticare, lattine, bottiglie e cartacce. E’ l’idea del sindaco Stefano Bandecchi per ripristinare il decoro urbano. "Sono stanco di vedere la città sporca e la responsabilità principale - dichiara - è di chi si lascia andare a comportamenti incivili. Basta con chi abbandona in strada i rifiuti, siano quelli più rilevanti che quelli più contenuti, come mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, bottiglie e cartacce, che comunque, complessivamente, danno il senso dello sporco".

"Il decoro della città non è un patrimonio del sindaco di turno ma di tutti i cittadini che vivono e lavorano a Terni e pertanto deve essere difeso da tutti – continua Bandecchi – . Contro questi atteggiamenti inappropriati e contrari al senso civico, ci sarà un inasprimento dei controlli. La normativa, sia quella nazionale che a livello di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali, è già esistente e di per sè molto puntuale, con sanzioni che arrivano anche a molte centinaia di euro a tacere delle condotte che configurano reati".

"Nelle prossime ore – annuncia quindi il primo cittadino – incontrerò la comandante della polizia locale chiedendo attenzione sul problema. Siamo pronti a far scattare le multe che possono superare i mille euro".