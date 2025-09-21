Polo museale gualdese. Visite e laboratori per studenti

GUALDO TADINO - Proposte per visite culturali, laboratori didattici ed iniziative formative per gli studenti di ogni età vengono lanciate anche in questo nuovo anno scolastico dal Polo museale gualdese.

Ci sono le visite guidate a musei, tutti nell’acropoli cittadina, facilmente raggiungibili a piedi, che sono un patrimonio prezioso per trasformare una semplice uscita in un viaggio nel tempo, nel bello dell’arte e nelle tradizioni: il Museo civico della Rocca Flea, l’Opificio Rubboli, i musei dell’Emigrazione "Pietro Conti", archeologico degli antichi Umbri, della Ceramica, la Chiesa monumentale di San Francesco.

Vengono proposti anche numerosi laboratori tematici, attuati per accompagnare gli studenti in esperienze formative e coinvolgenti; si va dalla ceramica creativa, che unisce manualità e arte, ai percorsi dedicati alla sostenibilità e alla natura, come "le piante magiche e la natura", fino all’emozionante scoperta delle storie dell’emigrazione italiana attraverso oggetti, documenti e testimonianze orali.

Tutto il percorso può essere integrato nel progetto "Gualdo Tadino Tour", con una uscita giornaliera pensata per unire arte, storia e natura in un’unica esperienza ben coordinata. Per informazioni, prenotazioni o per ricevere il catalogo completo delle attività, è possibile contattare il numero 347 7541791 o consultare il sito www.polomusealegualdotadino.it.

A.C.