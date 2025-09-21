Sanità, macchinari ’contesi’: "Servizi di radiologia spostati a Castiglione"

"Bufale" e verità sui macchinari contesi tra presidi sanitari, spostati dalla Pieve a Castiglione, il sindaco Risini ha scritto alla Regione e la risposta è arrivata in 24 ore. Il primo cittadino di Città della Pieve ha espresso "ferma contrarietà rispetto all’ipotesi di trasferire dei servizi di radiologia - nello specifico la TC Cone Beam e la MOC - dalla nostra struttura a quella di Castiglione del Lago". A questo si era aggiunta la segnalazione secondo cui le sedute aggiuntive programmate per ridurre le liste d’attesa senologiche saranno concentrate a Castiglione, determinando la chiusura per l’intera giornata del servizio ecografico presso la sede pievese. "Ne conseguirebbe - scrive Risini - che, a Città della Pieve, resterebbe operativo un solo apparecchio mammografico ed ecografico, limitato allo screening".

Ieri la direzione dell’Usl Umbria 1 ha ritenuto importante chiarire che la decisione di trasferire il Cone Bean dalla Casa della Comunità di Città della Pieve all’ospedale di Castiglione del Lago nasce da "una necessità concreta" infatti, l’apparecchiatura sarebbe attualmente "poco utilizzata a causa della mancanza di radiologi specializzati nella sede di Città della Pieve. Ad esempio, nel 2025 con il Cone Beam sono state effettuate solo 40 ortopanoramiche e 10 cobin, seguendo lo stesso trend di prestazioni del 2024. In tale ottica, nasce la necessità di superare la logica di ogni singolo Comune e diventa fondamentale avere una visione di sistema e di area interna. Collocando le nuove apparecchiature all’ospedale di Castiglione del Lago - dove è presente personale qualificato, in grado di assicurare un uso costante e appropriato di questi strumenti - tutti ne potranno beneficiare al meglio. È importante, inoltre, sottolineare che il Cone Beam è stato acquistato con fondi destinati all’area del Trasimeno. Spostarlo a Castiglione del Lago non significa allontanarlo dai cittadini per cui era stato pensato, ma anzi, permette di metterlo davvero a loro disposizione".

Sulla mancanza di radiologi la direzione dell’Usl riferisce del concorso per 14 nuove assunzioni: una figura è già operativa, mentre altre posizioni sono attualmente coperte da medici specializzandi, che stanno completando il loro percorso e sono già impegnati in attività collegate al settore radiologico". Per quanto riguarda invece la MOC il suo presunto spostamento "non corrisponde al vero, lo strumento continuerà ad essere operativo e funzionante a Città della Pieve", mentre per le sedute senologiche l’azienda sanitaria conferma che il servizio attualmente offerto risponde in modo adeguato alle esigenze della popolazione locale.