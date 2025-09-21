Scuola e solidarietà. Ecco lo “Zaino sospeso“. Mano tesa ai più deboli

"Zaino sospeso, un piccolo gesto che vale un anno di scuola". È il titolo dell’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Foligno, finalizzata a sostenere i genitori del territorio nel fronteggiare le spese di materiale scolastico per i figli studenti. “Zaino sospeso“ è ufficialmente iniziato ieri, ma procederà per tutta la durata dell’anno scolastico. Il bilancio del primo giorno è già decisamente positivo, ma gli operatori della Caritas lo aggiorneranno solo nei primi giorni della prossima settimana.

Ma come funziona l’iniziativa solidale? È possibile acquistare uno o più articoli penne, gomme, quaderni, astucci, zaini, righelli e materiale scolastico di qualsiasi genere nelle cartolibrerie di Foligno che hanno aderito all’iniziativa promossa in collaborazione anche con Leo Club Foligno. All’interno delle attività commerciali è presente il box “Zaino sospeso“ dove dovrà essere depositato l’articolo di cancelleria prescelto, che potrà anche essere consegnato direttamente ai volontari presenti nelle cartolerie. Gli articoli saranno raccolti dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Arca del Mediterraneo per poi essere donati a bambini e ragazzi in età scolare del territorio folignate.

"Quello di ieri – fanno sapere dalla Caritas – è stato solo il primo giorno, ma ricordiamo a tutti che chi volesse contribuire può comunque recarsi tutti i giorni nelle cartolerie aderenti: Angicart (Via Grumelli, 2 Foligno), Castellani Ufficio (Via XVI Giugno, 2/A Foligno), cartolibreria-edicola La Carioca (Via Francesco Innamorati, 16/A), cartoleria Crisanti Sabina (Via Sportella Marini, 1), cartolibreria Leonardo (Via S. Maria Infraportas, 41), Il Grillo Parlante cartolibreria (Via Gentile Da Foligno, 13) e cartolibreria Maggi Marzia (Corso Cavour, 94). Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3927648096 o 0742357337.