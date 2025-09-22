Lo Spoleto va a valanga. Nuova Alba travolta

SPOLETO

5

NUOVA ALBA

1

SPOLETO: Antonini 6, Gigliotti 6,5, Ciucci 6,5 (1’st Benedetti L.), Fapperdue 6,5, Boninsegni 7, Fabris 7 (16’st Canalicchio), Rosignoli 7 (16’st Bartolini), Colarieti 7,5, Tramontano 6,5, Paun 6,5 (5’st Formichetti), Kola 7,5 (24’st Balzamo). A disp: Meriggioli, Pannaccio, Zinni, Luparini. All: Cavalli.

NUOVA ALBA: Bazzucchi 5, Miccioni 5, Perri 5, Sisani 5 (15’st Trofa), Minelli 5, Ricci 5,5, Silvestri 5 (30’st Valigi), Dolcini 5, Benedetti 5 (1’st Tempesta), Faraghini 5, Bettiol 5. A disp: De Vincenzi, Tosti, Giordano, Panichella, Rellini, Mosconi, Valigi. All: Grilli.

Arbitro: Riccardo Vitali di Perugia

Reti: 9’pt Colarieti, 18’pt Kola, 35’pt Dolcini, 3’st Rosignoli, 19’st Kola, 30’st Boninsegni.

SPOLETO - Lo Spoleto riscatta prontamente la sconfitta della finale di Coppa Italia dell’anno scorso con una pesante cinquina contro la Nuova Alba. La sfida tra neopromosse termina 5 a 1 per i padroni di casa, che conquistano la prima vittoria della stagione. I padroni di casa aprono le danze dopo appena 9 minuti di gioco con Colarieti che, da posizione favorevole servito da Tramontano, insacca nell’angolino. Al 18’ ci pensa Kola a firmare il raddoppio, salta il suo marcatore e di sinistro incrocia in rete. La Nuova Alba riapre la partita al 35’ quando Miccioni mette in mezzo dalla destra per Dolcini, che solo supera il portiere Antonini. Prima del riposo gli ospiti hanno anche l’occasione per pareggiare con Ricci che di testa mette di poco al lato. Pronti via e nella ripresa lo Spoleto chiude praticamente le ostilità, al 3’ Colarieti va via in velocità e mette in area, la difesa della Nuova Alba respinge, ma Rosignoli recupera e ribadisce alle spalle del portiere Bazzucchi. Gli ospiti tirano i remi in barca e al 19’ Kola, al termine di uno slalom, con il sinistro firma il poker. Non è finita perché alla mezz’ora Colarieti, sugli sviluppi di un calcio di punizione, serve Boninsegni, bravo di testa ad infilare in rete. E’ festa in casa Spoleto che centra la prima vittoria e conserva l’imbattibilità. La Nuova Alba subisce la terza sconfitta consecutiva e rimane ferma la palo.

D. M.