Il Città di Castello prima spreca poi resta in 10: pari col San Giustino

CITTÀ DI CASTELLO 0VIRTUS SAN GIUSTINO 0

CITTÀ DI CASTELLO: Guerri 6, Bo 6, Bellino 6 (22’ s.t. Jusufi 6), Cabrera 6,5, Bergoglio 6,5, Rossi 4,5, Federicci 6 (6’ s.t. Mariucci 6, 27’ s.t. Piselli 6), Orecchiuto 5,5 (6’ s.t. Roselli 6,), Sparago 6,5, Pertierra 6,5, Franceschi 5,5 (35’ s.t. Gennari 5,5). All. Diaz 6,5

VIRTUS SAN GIUSTINO: Giorni 6,5, Ascione 6, Cascianini 6 (6’ s.t. Bernacchi 6), Bernicchi 6, Poggini 6,5 (21’ s.t. Fancelli 6), Gorini 6, Valenti 6 (12’ s.t. Hassan 5,5), Carbonaro 6, Bartolucci 5,5 (6’ s.t. Piccini 5,5), Della Rina 6 (39’ s.t. Gatti s.v.), Bacchi 6,5. All. Missaglia 6,5

Arbitro: Casagrande di Gubbio 7

Note: al 3’ s.t. espulso Rossi per doppia ammonizione

CITTÀ DI CASTELLO Finisce a reti bianche la sfida tra Città di Castello e San Giustino: nel primo tempo i padroni di casa non finalizzano le occasioni avute, nella ripresa restano subito in inferiorità numerica e gli ospiti controllano il match provando anche ad affacciarsi in avanti. I tifernati assumono subito il comando delle operazioni e già all’8’ Sparago va al tiro, ma alza la mira. I biancorossi spingono sull’acceleratore: al 9’ Sparago conclude e Giorni alza in angolo, 1’ dopo Bellino di testa non trova la porta. È un monologo del Città di Castello, che però non è incisivo al momento della conclusione: al 23’ è ancora Sparago a provarci ma il portiere non si fa sorprendere, al 30’ lo stesso numero 9 di testa serve un assist ad Orecchiuto, che calcia alto. Il copione è lo stesso fino all’intervallo: al 44’ Giorni rischia il patatrac ma riesce a rimediare, al 46’ Sparago colpisce in tuffo di testa senza trovare la porta, al 48’ un diagonale di Pertierra trova pronto Giorni. Al 3’ della ripresa il Città di Castello resta però in 10 uomini, con Rossi che per un’irregolarità a metà campo rimedia il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Complice l’uomo in più, la Virtus San Giustino avanza il baricentro del gioco: al 20’ Bacchi si libera al tiro con Guerri che chiude in angolo, 1’ dopo un tiro da lontano di Carbonaro termina a lato, al 29’ Gorini di testa non centra la porta. Nel finale tentativi di Roselli per i locali e Gatti per gli ospiti, ma il risultato non si sblocca.

Paolo Cocchieri