Panathlon: new entry e l’incontro col Rugby

PERUGIA - La Conviviale di settembre ha segnato il primo “fuoriporta” storico del Panathlon Club Perugia con la visita al centro sportivo di Pian di Massiano, quartier generale del Perugia Rugby. I soci hanno potuto assistere ad un allenamento della prima squadra in preparazione all’imminente campionato nazionale di serie B nazionale che inizierà ad ottobre. Ruggero Renetti e Federico Bevilacqua, rispettivamente presidente e vicepresidente della storica società rugbistica e soci del Panathlon, hanno illustrato l’organizzazione societaria, la ripresa dell’attività del minirugby, gli interventi sulla struttura per renderla più accogliente e funzionale e infine hanno voluto sottolineare il grande spirito di gruppo che si è creato in questi ultimi anni tra i ragazzi; amici in campo e fuori dal campo. Alla conviviale è intervenuto il Governatore dell’Area X Umbria Marcello Carattoli, che ha rimarcato i valori di questo sport. Il presidente Luca Ginetto ha presentato due nuovi soci che portano il corpo sociale a quota 55 (a gennaio 2024 erano 24). A fare il loro ingresso l’ex pilota di automobilismo Mariangela Musolino, giornalista, addetta stampa per anni dell’Autodromo dell’Umbria e oggi dell’Università e Mattia Ficola, giocatore di calcio con trascorsi nelle giovanili del Gubbio e poi nei campionati regionali delle varie categorie. Ricordati poi i prossimi impegni tra i quali dal 23 al 27 la consegna del Premio Fair Play in occasione della finale nazionale di Calcio a 5 delle Competizioni sportive scolastiche; l’organizzazione assieme a Libertas Nuoto e Amatori Nuoto del primo memorial di nuoto “Gioele Ciurnelli” in programma il 9 novembre alla piscina Pellini.