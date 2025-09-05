“Pietro Orlandi, Fratello“. La cronaca irrompe al Festival

A più di quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro elabora con coraggio un bilancio doloroso, intimo e toccante della lunga battaglia da lui condotta sempre in prima linea, alla ricerca della verità. Ispirato a uno degli eventi più oscuri che hanno attraversato la storia del nostro Paese, arriva al Todi Festival diretto da Silvano Spada, il testo “Pietro Orlandi, Fratello“, scritto da Giovanni Franci con protagonista l’attore Valerio Di Benedetto nei panni di Pietro. Un atto unico serrato, una “stand up tragedy“ che è il resoconto dell’incontro avvenuto a dicembre tra il fratello di Emanuela e il regista: "Ci siamo dati appuntamento in un bar a Borgo Pio, a due passi dalla sua casa natale – spiega Giovanni Franci – appena l’ho visto entrare ho avuto una vertigine, ho pensato che quest’uomo sta cercando la verità sulla scomparsa di sua sorella da quando sono nato. Questo spettacolo è il resoconto di una vertigine". È il racconto di Pietro che agli avvenimenti più noti ed eclatanti accosta i ricordi più intimi e dolorosi, cercando di elaborare un quadro più chiaro possibile di quanto avvenuto finora. "Cercare Emanuela – aggiunge il regista, lo stesso de “L’Effetto che fa“, tratto dal caso Varani o de “Il caso Estermann" – significa cercare la verità. La famiglia Orlandi ha diritto alla verità, tutti noi abbiamo diritto alla verità, sia la società civile sia i fedeli che desiderano una Chiesa onesta e senza ombre". Pietro Orlandi sarà presente domani, alle 11 al Meeting Place, per dialogare con il pubblico: è uno degli incontri incontri molto apprezzati nel “salotto“ sotto i Portici comunali che hanno permesso di ammirare, tra gli altri, il talento e la simpatia di Milena Vukotic. L’attrice ha raccontato la sua carriera, dalla danza passando ai film con Villaggio e Tognazzi, fino al teatro.

Susi Felceti