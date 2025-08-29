Piatto S. Antonio Abate. Pietro Ronca alla guida

ASSISI – Novità al vertice dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate di Santa Maria degli Angeli: il consiglio direttivo, preso atto delle dimissioni da presidente di Giovanni Granato, ha individuato per la guida del sodalizio Pietro Ronca (nella foto). Già coordinatore della prioranza servente 2019 e vice presidente dell’associazione, Ronca rimarrà in carica fino alla primavera del 2027 alla scadenza del mandato dell’attuale consiglio di amministrazione.

Massimo Pizziconi e Giancarlo Boschetti sono stati confermati, rispettivamente, nelle cariche di vice presidente e di segretario, mentre tesoriere è stato nominato Alessio Abbati.

Il consiglio direttivo ha espresso un sincero ringraziamento al presidente dimissionario Giovanni Granato per l’impegno profuso nello svolgimento dell’incarico e un caloroso augurio di buon lavoro al presidente eletto Pietro Ronca, con l’auspicio che l’impegno che sicuramente porrà in atto, possa rendere sempre più importante la festa del Piatto di Sant’Antonio Abate. Nel 1978 per tutelare la Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate, fu fondata l’associazione il cui primo presidente è stato Pietro Campelli e successivamente Michele Becherini, Gabriele Del Piccolo, Vittorio Pulcinelli, Antonio Russo sino a Giovanni Granato e ora a Pietro Ronca.

Il sodalizio ha lo scopo di conferire al servizio prestato una certa continuità nel tempo e una contestualità con le manifestazioni locali. Ha anche il compito di tramandare le tradizioni religiose, storiche, culturali, sociali e folkloristiche nonchè il significato della festa del Piatto di Sant’ Antonio Abate.