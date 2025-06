"Menu gustoso e della tradizione"

Mario Masoni, titolare dell’Osteria In Domo, il suo ristorante è entrato in corsa nel 2021. Cosa ha più apprezzato fino a oggi della Cena sul Ponte? "Abbiamo osservato una graduale crescita dell’evento in una location esclusiva come quella del Ponte di Mezzo. Ci siamo sempre più specializzati per servire un menù gustoso e in tempi consoni per un gran parterre di ospiti. Nel corso degli anni il lavoro è stato reso più razionale e organizzato riproducendo, come possibile, la cucina di un ristorante ma sospesa sull’Arno".

Di cosa vi occuperete quest’anno? "Gestiremo le preparazioni, che sono state ripartite tra gli chef, sia dell’antipasto sia del secondo. La scelta del menù ha cercato di privilegiare il territorio pisano ed è ricaduta su prodotti d’eccellenza tra cui il mucco pisano e il pomodoro pisanello".

Puntare sulle tipicità locali è una prerogativa che condividete con gli altri ristoratori... "Esattamente. Il nostro locale inaugurato ormai 13 anni fa, si trova a due passi dalla Torre, una zona a forte vocazione turistica. A maggior ragione cerchiamo di valorizzare e far conoscere i prodotti del nostro territorio a tavola. Crediamo che il turista sia una risorsa molto importante per la città perciò dobbiamo offrire un menù e un servizio di qualità. Quest’anno abbiamo partecipato, insieme ad altri 3 ristoratori del centro storico, al format di successo di Sky ‘4 Ristoranti’ diretto dallo chef Alessandro Borghese per rappresentare la cucina tipica pisana. Essere stati selezionati significa che qualcosa di buono è stato seminato negli anni".

Cosa si attende da questa edizione della kermesse? "Una grande partecipazione, come sempre".

I.V.