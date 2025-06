Il successo del Pitti. Filippo conquista i vip

Cinque giorni di impegno no-stop in cucina con uno staff complessivo di 30 elementi. E’ soddisfatto Filippo Di Bartola, il titolare del ristorante Filippo a Pietrasanta e Forte dei Marmi, scelto anche quest’anno per gestire ben due punti food nella vetrina internazionale di Pitti Immagine Uomo 108 ospitata alla Fortezza Da Basso a Firenze. Per l’occasione l’intera brigata è stata seguita dal brand Manuel Ritz che ha curato le divise. Designer, manager e buyers del mondo moda hanno potuto assaggiare le prelibatezze made in Versilia del pop up restaurant allestito appositamente: tra i tanti personaggi ecco l’esperto di moda maschile, imprenditore e content creator Fabio Attanasio che ha fatto del suo blog “The Bespoke Dudes” un punto di riferimento per lo stile e l’eleganza; sul fronte sportivo invece si è fatto notare l’ex attaccante della Nazionale italiana di calcio Luca Toni campione del mondo 2006, che ha assaggiato il drink Bersagliere (proposto da Filippo proprio come omaggio al tema ‘Pitti bike’) prima di pranzare con polpettine, risotto al pomodoro fresco e basilico, crostatina crema e fragoline di bosco. "E’ stata un’edizione ricca di energia _ racconta Filippo Di Bartola che dal 2023 gravita nel mondo Pitti _ e il maggior successo l’hanno riscosso il fusillone Versilia con la trabaccolara macchiata al pomodoro, il roast beef e poi abbiamo sfornato oltre mille pinse e focacce frutto della collaborazione col panificio Davide Longoni di Milano. E dopo sei edizioni sulla scia della tradizione, sto già lavorando per proporre un menù tutto nuovo per Pitti Uomo a gennaio 2026 e per il Pitti Taste, dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane e della food culture contemporanea, fissato per febbraio"