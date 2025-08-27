Ospedale, Bandecchi scrive ai ministri. E il centrodesta attacca su Narni-Amelia

Nuovo ospedale di Terni: tra prese di posizione e polemiche. Il presidente della Provincia e sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha inviato una lettera di richiesta di incontro sull’ospedale di Terni al ministro della salute Schillaci, al ministro dell’economia Giorgetti, al ministro delle infrastrutture Salvini, al presidente della Commissione affari sociali e sanità del Senato, Zaffini, e al presidente della Commissione sanità della Camera, Cappellaci. Nella lettera, che fa seguito all’incontro con la presidente della Regione, Bandecchi sottolinea che "si tratta di un’opera che conta più di 70 anni di ritardo. Oggi – scrive – non considerando più validi gli accordi siglati dalla precedente giunta regionale, occorrono 200 milioni di euro per realizzare la struttura. Una somma che dovrà trovare finanziamenti a livello nazionale, grazie al vostro intervento".

Nel corso dell’incontro la governatrice, il presidente Bandecchi aveva annunciato che sino a che non saranno precisati i tempi di lavorazione del nuovo ospedale di Terni, farà "tutto ciò che è in suo potere per non realizzare l’ospedale di Narni-Amelia". E su questo che il centrodestra parte all’attacco. "Esprimiamo profonda preoccupazione per le dichiarazioni del presidente della Provincia Bandecchi. Ancora più grave riteniamo l’atteggiamento della presidente della Regione, Stefania Proietti, che non solo ha evitato di prendere le distanze da tali parole, ma ha addirittura mostrato una preoccupante convergenza su alcuni aspetti": così i consiglieri regionali Melasecche e Tesei (Lega), Pace, Agabiti, Giambartolomei (FdI), Pernazza, Romizi (FI), Arcudi (Umbria Civica).

"È inaccettabile – dicono – che un’opera come l’ospedale di Narni-Amelia, completamente istruita con il nuovo progetto, definitivamente autorizzato in conferenza di servizi, interamente finanziata grazie all’impegno del centrodestra in Regione Umbria, venga messa in discussione sulla base di giudizi superficiali e ostili, banalmente ricattatori. Ricordiamo che la competenza in materia di sanità è esclusivamente regionale, nessun presidente di Provincia può ostacolare la realizzazione di un ospedale, adducendo perfino motivazioni che non trovano alcun riscontro con la realtà. Annunciamo intanto la predisposizione di un esposto alla Corte dei Conti contro l’ipotesi di bloccare l’ospedale di Narni-Amelia. Sul fronte del nuovo ospedale di Terni, invitiamo la presidente Proietti ad assumersi le proprie responsabilità e a chiarire, prima di sbandierare incontri a Roma con i Ministeri competenti, quale sia la reale posizione della Regione".

E la Proietti risponde: "Il nuovo ospedale di Narni Amelia non è mai stato messo in discussione, è un’opera pubblica necessaria alla comunità e alla rete ospedaliera regionale, in coerenza con il programma elettorale votato dai nostri elettori. La sua realizzazione è una delle nostre priorità e rientra pienamente nel nuovo Piano sanitario regionale 2025-2030".