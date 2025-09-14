Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fiorentina NapoliElezioni ToscanaMeteo ToscanaFunghiIncidente ArezzoTentata violenza sessuale
Acquista il giornale
Cronaca"Ospedale, attendiamo fatti concreti". Il Cosp non fa sconti alla Regione
14 set 2025
CLAUDIO LATTANZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. "Ospedale, attendiamo fatti concreti". Il Cosp non fa sconti alla Regione

"Ospedale, attendiamo fatti concreti". Il Cosp non fa sconti alla Regione

Comitato: "Ci auguriamo che i concorsi non vadano deserti e che i professionisti non rinuncino agli incarichi"

Nodo sanità

Nodo sanità

Per approfondire:

Nessun assegno in bianco a favore della Giunta regionale. Il Cosp, Comitato orvietano per la salute pubblica, spesso accusato di sostenere politicamente il centrosinistra, spiega di non avere nessuna posizione politica e di attendere i risultati concreti a favore dell’ospedale.

Il Cosp, presieduto da Emma Scanu, prende spunto dagli impegni che la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha recentemente ribadito a sostegno dell’ospedale, per specificare che: "Sulla base delle precedenti, analoghe iniziative che furono sbandierate dalla precedente Giunta Regionale come la panacea di tutti i mali, rimaniamo ancora coi piedi per terra e attendiamo con speranza che i concorsi non vadano deserti o i vari professionisti rinuncino alla posizione. Poiché è proprio questo ciò a cui abbiamo assistito in passato".

"Ma evidentemente gli amministratori orvietani che frequentano il palazzo comunale si accorgono dei problemi sanitari solo ora che non hanno una giunta amica-dice Cosp-secondo noi cittadini, per far sì che i professionisti della sanità arrivino e restino sul territorio orvietano bisognerebbe soprattutto valorizzarli e premiarli, non solo da un punto di vista economico, ma anche professionale e di benessere generale. In altre parole bisognerebbe attivare, a monte, alcune strategie per rendere più attrattivo il nostro territorio dal punto di vista lavorativo".

Molto critico anche il giudizio su ciò che è stato fatto finora per l’ospedale: "Sul potenziamento dell’urologia, settore pressoché azzerato, diciamo con chiarezza che consolidare una “collaborazione positiva con Foligno“ che prevede la presenza due volte a settimana di uno specialista che viene in trasferta ad Orvieto non è affatto sinonimo di ricostituzione del reparto che, per essere definito tale, dovrebbe prevedere un numero adeguato di personale medico ed infermieristico".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OspedaliSanità