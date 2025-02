Olio, tartufo e cioccolato carte vincenti

PERUGIA – L’Umbria si presenta alla Bit inoltre con un’offerta enogastronomica d’eccellenza. Saranno presentati i risultati della ricerca condotta dalla Camera di commercio dell’Umbria e dall’Isnart su olio extravergine d’oliva, tartufo, cioccolato e birra artigianale, valorizzati come attrattori di turismo esperienziale. Inoltre, Coldiretti e Terranostra proporranno un focus sulle nuove sinergie tra agricoltura, turismo e innovazione digitale. Sempre la Regione ha evidenziato che Terni avrà un ruolo di primo piano con un’anteprima sui grandi eventi dedicati a San Valentino, tra cui la Rosa di San Valentino nelle ambasciate del mondo e il Cammino di San Valentino. Inoltre, verrà presentato il progetto di riqualificazione di Cesi, che diventerà la Porta dell’Umbria per il turismo outdoor. Infine, Orvieto svelerà il progetto "Tiber-Pallia", un percorso archeologico multimediale che collega cinque siti di epoca etrusca e romana, offrendo esperienze immersive attraverso realtà aumentata, visite virtuali e podcast multilingua. "La Bit 2025 sarà dunque una vetrina fondamentale per l’Umbria - conclude Palazzo Donini – che continua a posizionarsi come un modello di turismo sostenibile, esperienziale e culturale, capace di coniugare tradizione e innovazione per un’offerta di altissima qualità".