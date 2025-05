Nuovo svincolo sud. Attraversamento pedonale già pronto all’utilizzo

I turisti possono finalmente tornare a visitare la chiesa di San Pietro, completato anche l’attraversamento pedonale all’altezza della nuova rotatoria dello svincolo sud lungo la strada statale Flaminia. Finalmente i pedoni possono attraversare in sicurezza la strada statale per raggiungere la chiesa di San Pietro o per andare a passeggiare lungo la strada che conduce a Monteluco. I lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che ha sostituto il pericoloso svincolo a raso sono praticamente terminati. Il cantiere è stato inaugurato alla fine di settembre ed ha richiesto una serie di modifiche temporanee alla viabilità durante lo svolgimento dell’intervento di oltre un milione di euro finanziato dalla Regione ed inserito in più vasto piano di riqualificazione e potenziamento della strada statale Flaminia nel tratto tra Spoleto e Terni, che prevede investimenti per circa 30milioni di euro su un tratto di strada di circa 25 km. La nuova infrastruttura viaria oltre a rendere il traffico più scorrevole risolve una volta per tutte la problematica relativa alla sicurezza dei pedoni che per raggiungere la chiesa di San Pietro o la strada che conduce a Monteluco erano costretti ad attraversare la strada nonostante l’assenza di un vero e proprio attraversamento pedonale. Per ragioni di sicurezza è stato previsto un unico attraversamento pedonale sulla via Flaminia in corrispondenza dell’isola divisionale posta a Nord-Est raggiungibile attraverso un marciapiede di nuova realizzazione, di larghezza pari a 1,5 m, che si ricollega a quello esistente sul ponte d’accesso a Spoleto Sud. Questo attraversamento è fondamentale a fini turistici perché a poche centinaia di metri è collocato a piazzale Roma proprio in prossimità dello svincolo sud il parcheggio pubblico per pullman.

Se fino a qualche mese fa era praticamente impossibile per i pedoni accedere alla strada di MonteLuco, ora e possibile raggiungere le pendici del monte passando anche attraverso il ponte delle Torri. Riaperta definitivamente quindi la via Francescana che nella stagione estiva è battuta a numerosi pellegrini. Per gli spoletini è tornato accessibile, già da qualche mese anche il giro dei Condotti, particolarmente frequentato per passeggiare o fare footing, anche da famiglie con bambini.