"Nuove telecamere con intelligenza artificiale"

ORVIETO Si rafforza l’organico della polizia del Commissariato di piazza Cahen. In servizio sette nuovi agenti per rinforzare le attività di prevenzione e controllo del territorio. A dare loro il benvenuto il questore Michele Abenante, insieme al dirigente del Commissariato Filippo Girella che hanno rivolto ai nuovi arrivati i migliori auguri di buon lavoro. Soddisfazione per il rafforzamento del presidio viene espressa anche dal vicesindaco con delega alla sicurezza Stefano Spagnoli, che rilancia il tema della videosorveglianza. "Questo potenziamento – dice Spagnoli – per la prima volta così importante in termini numerici e frutto dell’attenzione manifestata dal Governo, consentirà di rendere più incisive le attività di controllo e di garantire maggiore vicinanza ai cittadini. Come amministrazione continueremo a lavorare insieme alle forze dell’ordine per sviluppare strumenti e progetti che rendano Orvieto una città sempre più sicura, a partire dall’implementazione del sistema di videosorveglianza. Proprio ieri – continua il vicesindaco – abbiamo avuto una nuova riunione con la polizia locale per mettere a punto gli ultimi dettagli del progetto che da qui alla fine dell’anno seguirà tutto il necessario iter autorizzativo. Le nuove telecamere saranno installate nei punti sensibili e di accesso alla città ma anche nelle frazioni. Gli apparecchi saranno dotati di intelligenza artificiale che analizza le immagini in tempo reale, riconosce comportamenti anomali o oggetti sospetti rendendo l’analisi più rapida ed efficace. Uno strumento molto utile in ogni attività di indagine che sarà messo a disposizione anche delle forze dell’ordine a beneficio della sicurezza della città".