Nominate Carosati e Innocenti direttrici sanitaria e amministrativa

PERUGIA - Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso, ha firmato l’atto di nomina quinquennale per la direttrice sanitaria, Simona Carosati, e per la direttrice amministrativa, Maria Chiara Innocenti. Con queste nomine si completa la triade di governo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

"Ho scelto in maniera accurata e attenta le mie nuove collaboratrici - ha sottolineato D’Urso - tenendo conto delle loro importanti competenze e delle lunghe esperienze maturate nella sanità pubblica nazionale e regionale". D’Urso ha evidenziato i profili distintivi delle due professioniste: "Sono certo che la dottoressa Innocenti, che vanta una lunga esperienza di direzione amministrativa in aziende ospedaliere universitarie, sanitarie territoriali e in Regione Toscana, sarà un importante supporto per il governo tecnico-amministrativo, delle dinamiche economico finanziarie e della integrazione con l’Università degli Studi di Perugia. La dottoressa Carosati, invece, medico di sanità pubblica, con una esperienza dal settore ospedaliero all’igiene di sanità pubblica potrà promuovere e sostenere i processi di innovazione e sviluppo di questa Azienda in integrazione con il territorio umbro, dove si è formata e ha operato negli ultimi anni".

Alle due neo manager sono arrivate anche le congratulazioni della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e della direttrice regionale salute e welfare, Daniela Donetti.