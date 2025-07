Scontro sul dg del San Luca ”Nominato con un bando“

"Era proprio necessario affidare al candidato a sindaco del Pd, perdente a Poggio a Caiano, il ruolo di direttore generale dell’Ospedale S.Luca?". Se lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che manifesta tutta la sua perplessità sulla scelta di affidare a Francesco Puggelli che negli ultimi cinque anni ha fatto il sindaco di centrosinistra, lontano da Lucca, il delicato ruolo di direttore generale dell’Ospedale S.Luca di Lucca.

"Nominare direttore dell’ospedale San Luca il sindaco uscente di Poggio a Caiano, non riconfermato dagli elettori e proiettato in un ruolo così importante, dopo avere ricoperto negli ultimi 5 anni quello di sindaco e essersi occupato di altro – scrive Fantozzi – ci pare l’ennesimo inchino a un collegamento ben stretto fra sanità e orientamento politico dei suoi vertici, che ovviamente determina una serie di azioni e un rapporto fra cause e effetti che una sana gestione regionale dovrebbe addirittura scongiurare, al fine di azzerare ogni potenziale sospetto in relazione a un compito così delicato".

A Fantozzi ribatte la direzione dell’Asl che precisa come Puggelli "ha assunto il ruolo di direttore facente funzione dell’ospedale San Luca dopo aver partecipato a un bando pubblicato per la copertura del posto e quindi a seguito di selezione. Il dottor Puggelli ha acquisito negli anni rilevanti competenze in ambito sanitario e manageriale: ha lavorato all’azienda ospedaliera universitaria Meyer con ruoli di sempre maggiore responsabilità fin dal 2015. Nella struttura fiorentina, fiore all’occhiello della sanità toscana, è stato tra l’altro direttore della Gestione delle attività sanitarie ospedaliere ma anche vice direttore sanitario".

Aggiunge la Asl: "Recependo le risultanze della selezione, la direzione aziendale ha dunque ritenuto che Puggelli fosse il professionista giusto per consolidare l’attività del San Luca, con l’obiettivo di curare sempre meglio i pazienti, rendendo ancora più evidenti gli attuali punti di forza e intervenendo negli ambiti in cui c’è da migliorare. Il direttore dell’ospedale – chiude la direzione – è un ruolo tecnico e la valutazione per una nomina di questo tipo riguarda esclusivamente aspetti professionali, legati alle conoscenze e competenze acquisite negli anni”.

In difesa di Puggelli accorre invece il consigliere regionale Pd Valentina Mercanti, che parla di strumentalizzazioni e polemiche sterili. "Puggelli – spiega – è stato nominato a seguito di un bando e merita di poter iniziare il suo incarico senza inutili strumentalizzazioni politiche. Basta con questo continuo tentativo di vedere il Pd ovunque: il nostro territorio e il nostro ospedale hanno bisogno di serenità e competenze. Francesco è una persona seria e preparata, che ha sempre dimostrato grandi capacità professionali e relazionali. Proprio il suo percorso precedentepotrà essere una risorsa preziosa per rafforzare il rapporto tra ospedale e territorio, dando al nostro San Luca ancora più centralità".