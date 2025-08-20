La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Cronaca"Nessun maltrattamento"
20 ago 2025
STEFANO CINAGLIA
Cronaca
"Nessun maltrattamento"

FOLIGNO Il sindaco Stefano Zuccarini replica a quanto circolato sui social network e ad alcune richieste di intervento immediato in merito ad un presunto episodio di maltrattamento di animali avvenuto lo scorso 8 agosto in via San Giovanni dell’Acqua. "La polizia di Stato è immediatamente intervenuta sul posto e l’amministrazione comunale è stata da subito in contatto costante con essa, monitorando attentamente l’evoluzione della vicenda e attendendo l’esito degli accertamenti delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie – così Zuccarini – . In assenza di precisi presupposti legali, il sindaco non dispone di alcun potere di intervento diretto per l’emanazione di provvedimenti. Nel caso di specie, l’amministrazione comunale - e in particolare il sindaco - non dispone di alcun potere di intervento diretto, mancando ogni tipo di presupposto atto all’emanazione di provvedimenti". "Dal sopralluogo – continua il sindaco – è emerso che “i cani disponevano di cibo ed acqua collocati in apposite ciotole, avevano libertà di movimento nel soggiorno e non presentavano ferite e/o escoriazioni riconducibili a maltrattamenti, avendo un atteggiamento affettuoso nei confronti dei due occupanti dell’appartamento“. Successivamente, a ulteriore verifica del benessere degli animali, è intervenuta una dottoressa del Servizio Veterinario dell’Usl che ha accertato “le buone condizioni di salute degli animali, escludendo segni di violenza e maltrattamento".

