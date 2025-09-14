Mostra del cavallo, boom di pubblico. Oggi la rievocazione di antichi tornei

La passione per il cavallo batte forte alla 55esima edizione della Mostra Nazionale che si è aperta ieri mattina al parco Langer. Per "motivi organizzativi ed economici", il programma non prevede il consueto gala equestre in notturna (che ospitava tra gli altri Bartolo Messina e i suoi cavalli): "Ci si potrà comunque divertire – precisano gli organizzatori – con musica e balli nelle serate country che, a partire dalle ore 20 animeranno l’area della mostra". Tra gli stand ha subito attirato l’attenzione del pubblico un esemplare di cavallo agricolo italiano da tiro pesante fuori dal comune: si chiama “Super“, appartiene all’allevamento Blasi di Umbertide e coi suoi 11 quintali è divenuto il simbolo della 55ma edizione. Il maestoso animale si è già imposto all’attenzione nazionale, classificandosi al terzo posto di categoria a Fieracavalli di Verona e brillando in altre manifestazioni di settore come uno fra i migliori esemplari italiani del Tpr. Subito dopo il taglio del nastro di ieri mattina le esibizioni di ranch sorting della Fitetrec-Ante, di monta americana di Sofia Performance Horses e di monta in alta scuola spagnola del Centro Ippico Userna con Matteo Valcelli, hanno calamitato l’interesse del pubblico presente. Fin dall’apertura dei cancelli della manifestazione (ingresso gratis) le famiglie hanno popolato le aree dei centri ippici Caldese Horse Academy e Freedom per il battesimo della sella riservato ai bambini.

Tra le attività che hanno destato attenzione, il Paradriving della Fise Umbria. L’inaugurazione è avvenuta ieri mattina col presidente dell’associazione Mostra Nazionale del Cavallo Marcello Euro Cavargini del sindaco Luca Secondi: "Il parco Langer è uno spazio molto promettente per il futuro della manifestazione, in un’area che è già stata oggetto di una importante riqualificazione urbana e che sarà interessata da importanti investimenti", ha osservato il primo cittadino, che ha evidenziato con soddisfazione il lavoro del consiglio direttivo e dei soci della mostra. La giornata di oggi è caratterizzata dalle esibizioni dei centri ippici partecipanti alla manifestazione con l’appuntamento clou della dimostrazione della Giostra all’anello alle ore 16.30 organizzata dall’associazione Mostra Nazionale del Cavallo con la Fitetrec-Ante Umbria, i rioni e le pro loco tifernati. Una spettacolare rievocazione dei tornei cavallereschi di casa a Città di Castello secoli fa pwe le Feste Floridiane che vedrà sfidarsi per la vittoria finale cavalieri in rappresentanza dei quartieri di Madonna del Latte, Mattonata, Prato, San Giacomo, San Pio X e della frazione di Piosina.