Quintana, via alle prove ufficiali. Apre lo Spada e chiude il Cassero

Sarà Il Rione Spada ad inaugurare le prove ufficiali della Giostra della Rivincita, in programma oggi alle 16 al Campo de li Giochi. Occhi puntati dunque sull’otto di gara, dove i Rioni avranno l’ultima possibilità di provare il tracciato con diversi cavalli. Un momento per testare anche strategie prima della Giostra, in programma domenica 14 settembre. L’ingresso al Campo de li Giochi sarà aperto al pubblico e rappresenterà un’opportunità per tutti gli amanti della manifestazione di avvicinarsi ancora di più all’atmosfera unica della Quintana, patrimonio identitario della città e dell’Umbria.

Stando all’ordine di ingresso, sorteggiato nel corso della serata di presentazione del Palio, ad aprire le danze sarà lo Spada con Tommaso Finestra e i cavalieri Maluventu e Saphire Moonlight. Poi La Mora con Adalberto Rauco che proverà Morgana e Julita Doc. Quindi Contrastanga con Paolo Palmieri e i cavalli Sarsina e Camila Vargas. L’ordine proseguirà con il Pugilli, il cavaliere Pierluigi Chicchini e i cavalli Run to me e Ramadas. Toccherà dunque al Morlupo con Mario Cavallari con Miss Baker e Travasa. Quindi sarà il turno dell’Ammanniti con Mattia Zarroni e i cavalli Franceschina e Mamalux. Quindi il Badia con Davide Dimarti e i cavalli Travedona e Bisous au chocolat. Ancora il Giotti con Raul Spera e Iakin e Un uomo felice. Lorenzo Melosso, per il Croce Bianca, avrà la possibilità di provare Sopran Headley, Wartime warrior e Texas Cactus. Ultimo, secondo l’ordine di partenza sorteggiato, il Cassero con Luca Innocenzi che schiera Easy secret, Altrimenti e Calandra.

Domani, inoltre, è il giorno della Fiera dei soprastanti. Per questo è stata emessa un’ordinanza per regolamentare il traffico veicolare. E’ stato istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle 16 di oggi fino alle 2 del primo settembre nelle vie interessate dalla manifestazione: via Scuola Arte e Mestieri, Piazza San Niccolò, via Brunetti, via della Fonderia, via del Liceo, via Mezzalancia, via Reclusorio, via Rinforzi, via Vitelleschi, via Bechelli, via Ospizio degli Angeli, via Palestro, via San Giovanni dell’Acqua (tratto da via Isolabella a Piazza XX Settembre), Piazza XX Settembre, via Barnabò.