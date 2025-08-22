Con l’ippodromo

CITTÀ DI CASTELLO Gemellaggio al trotto questo fine settimana. I cavalli sono pronti a scendere in pista per festeggiare le nozze d’oro fra l’ippodromo di Cesena, Città di Castello e la Mostra nazionale del cavallo: oltre mezzo secolo di amicizia da celebrare con una serata di corse al trotto interamente dedicata all’Altotevere umbro in programma domani (inizio ore 20,45). L’iniziativa è inserita nel ricco palinsesto dell’ippica nazionale. Un legame inossidabile che affonda le radici alla fine degli anni ’60 quando i cavalli del cavalier Furio Ferri della scuderia "Almafrà", scendevano in pista al Savio con i colori di Città di Castello. La corsa di domani è dedicata infatti al comune tifernate, alla sua mostra del cavallo e a padre Danilo Reverberi, frate francescano scomparso quattro anni fa. Ed ancora premi intestati all’allevatore Sergio Carfagna, a Rodrigo Bei e a Giuliano Martinelli. Il sindaco Luca Secondi alla viglia dell’appuntamento rimarca "l’interessante e proficua occasione di promozione del territorio e delle sue bellezze che da anni ormai in estate si rinnova grazie a questa serata e ai suoi protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’ippica".