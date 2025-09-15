L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Umbria
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giovane rapinato FirenzeGabriele CottiniRissa SpeziaReliquia AcutisElezioni ToscanaCapannina Armani
Acquista il giornale
CronacaMuore a 52 anni nell’incidente: Umbertide, auto finisce nella scarpata
15 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Muore a 52 anni nell’incidente: Umbertide, auto finisce nella scarpata

Muore a 52 anni nell’incidente: Umbertide, auto finisce nella scarpata

Incidente mortale lungo la strada statale 3Bis, località Borgo Baraglia. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118

L'auto finita fuori strada e l'intervento dei vigili del fuoco

L'auto finita fuori strada e l'intervento dei vigili del fuoco

Per approfondire:

Perugia, 15 settembre 2025 – Tragedia a Umbertide. Un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale. È successo intorno alle 23 di domenica 14 settembre lungo la strada statale 3Bis, in località Borgo Baraglia. 

L’uomo era al volante di una Fiat Panda. In base alle prime ricostruzioni, il veicolo è uscito dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento ed è finito nella scarpata sottostante. 

L'intervento dei vigili del fuoco in seguito all'incidente
L'intervento dei vigili del fuoco in seguito all'incidente

Non appena lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 di Umbertide non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i carabinieri delle stazioni di Umbertide e Città di Castello per ricostruire la dinamica dell’incidente e i rilievi di legge. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata