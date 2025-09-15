Muore a 52 anni nell’incidente: Umbertide, auto finisce nella scarpata

Perugia, 15 settembre 2025 – Tragedia a Umbertide. Un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale. È successo intorno alle 23 di domenica 14 settembre lungo la strada statale 3Bis, in località Borgo Baraglia.

L’uomo era al volante di una Fiat Panda. In base alle prime ricostruzioni, il veicolo è uscito dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento ed è finito nella scarpata sottostante.

L'intervento dei vigili del fuoco in seguito all'incidente

Non appena lanciato l’allarme al 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario del 118 di Umbertide non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e i carabinieri delle stazioni di Umbertide e Città di Castello per ricostruire la dinamica dell’incidente e i rilievi di legge.