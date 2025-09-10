Incidente in galleria: auto su un fianco. Scattano i soccorsi sulla 79bis

Terni, 10 settembre 2025 – Un’auto che perde il controllo e finisce su un fianco in galleria. Con il conducente ferito fortunatamente in maniera non grave. Anzi è stato lui a uscire autonomamente dalla macchina. Accade intorno alle 19.20 di mercoledì 10 settembre nella galleria della Statale 79 bis che porta dalla Terni Rieti in Valnerina.

La scena dell'incidente in galleria

Gli automobilisti che si sono imbattuti per primi nell’incidente hanno chiamato i soccorsi. A intervenire, oltre al 118, anche i vigili del fuoco di Terni per la messa in sicurezza del mezzo e la polizia locale per i rilievi. La galleria è rimasta chiusa per consentire i soccorsi. Ci sono state ripercussioni per il traffico.