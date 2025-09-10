Taglia l’albero, muore schiacciato. La tragedia a due passi da casa

Assisi, 10 settembre 2025 – È stato ucciso dallo stesso albero che aveva tagliato. A perdere la vita un uomo di 74 anni, Simon Persolja da una quindicina di anni insediatosi con la moglie e due figli giovanissimi, nell’agglomerato di Casa Conte, nei pressi di Costa di Trex, nell’area montana di Assisi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire – il dramma si è consumato in una zona impervia e isolata, tra Ponte del Cavaliere e Ponte Marchetto, difficili da raggiungere - l’uomo stava compiendo, con una motosega, un intervento su una quercia lungo un pendio molto, ma molto ripido, in un terreno di sua proprietà, non distante dalla sua abitazione. Intorno alle ore 10, l’imprevisto, la disgrazia. Il tronco, infatti, nel cadere, avrebbe sollevato la base dell’albero e la zona della radice che avrebbe travolto e schiacciato l’uomo. A dare l’allarme uno dei figli che si trovava poco lontano e che ha consentito l’arrivo, dapprima, dell’elisoccorso regionale Nibbio 01, con a bordo personale sanitario e specializzato nel soccorso. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) oltre ai Carabinieri della Stazione di Assisi che si sono adoperati per raggiungere il luogo della disgrazia, in un contesto complicato da vie di accesso particolarmente impegnative. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare, vista la violenza con la quale era stato colpito dalla quercia. Complesso è stato anche il recupero della salma proprio per le caratteristiche del luogo dove si è consumata la tragedia. Una notizia che ha scosso la comunità della montagna assisana dove lo scomparso e la famiglia, che opera nel settore agricolo, erano conosciuti e apprezzati.