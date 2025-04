Monsignor Bedini:: "Esempio di dedizione pastorale"

Anche la Chiesa eugubina ha accolto con grande dolore la notizia della scomparsa di Papa Francesco, affidando il lutto a un pensiero del vescovo Luciano Paolucci Bedini. "Fino all’ultimo – scrive il presule eugubino – è voluto rimanere in mezzo al popolo che Dio gli aveva affidato, dandoci un esempio di dedizione pastorale e di amore paterno. Ha guidato la Chiesa ad entrare in una nuova epoca, additando a tutti i fedeli cristiani lo stile e la passione con cui siamo chiamati ad annunciare il Vangelo in questo tempo. Lo affidiamo alle braccia misericordiose del Padre che tanto ha voluto indicare ad ogni uomo come il porto sicuro di ogni nostro cammino. Grazie Papa Francesco, riposa in pace. Invito le comunità a riunirsi in questi giorni per un momento di preghiera comune in suffragio del Santo Padre Francesco, così come ciascuno può fare in semplicità nella propria casa, con i suoi familiari, amici e conoscenti".

Il legame tra Papa Francesco e Gubbio si è sempre espresso con grande semplicità e umiltà, seguendo gli insegnamenti del Santo Poverello da cui ha preso il nome Bergoglio e di Sant’Ubaldo: le bandiere del Gruppo Sbandieratori Città di Gubbio hanno fatto da sfondo al Papa alla sua visita ad Assisi il 4 ottobre 2013, nel primo anno del suo pontificato. Una delle ultime occasioni in cui Gubbio e Papa Francesco si sono incontrati è stato quando il vicario diocesano don Mirko Orsini ha consegnato il berrettino di Sant’Ubaldo al Pontefice, in occasione di una visita a Roma per riportare a Gubbio una mitria ubaldiana custodita nella capitale.

Federico Minelli