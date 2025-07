Fino al 6 luglio le iscrizioni agli asili nido comunali

ASSISI L’amministrazione municipale proroga al 6 luglio i termini per le iscrizioni ai quattro asili nido comunali d’infanzia, per l’anno educativo 2025-2026, e l’opposizione, nello specifico Francesco Fasulo, di Forza Italia, chiede lumi sui ‘numeri’.

Il Comune spiega che sono risultati disponibili ancora alcuni posti nei nidi di Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto e l’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire la massima fruizione dei servizi offerti, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e delle strutture dedicate.

Il servizio è rivolto a bimbi fra 3 mesi e 3 anni, residenti nel comune di Assisi. Sono ammessi anche a piccoli non residenti in città, ma con un genitore residente in uno dei comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica).

Fasulo ha presentato un’interpellanza urgente sugli asili nido evidenziando che mancano i numeri e le spese sono insostenibili e chiedendo quanto sono costati e quanto è la spesa corrente.

Il capogruppo degli ‘azzurri’ chiede di conoscere quante sono state le spese totali proprie del Comune per gli investimenti per la costruzione dei tre asili nido, quante le spese fisse di gestione (parte corrente) degli asili nido annuali e quali sono le spese a carico del bilancio comunale variabili per numero di studenti e infine quante sono state le nascite nelle frazioni di Rivotorto, Castelnuovo e Petrignano nel 2024 e 2025.

"Sarà possibile riconvertire le strutture ad esempio a Rsa o a strutture polivalenti oppure c’è un contributo di scopo e non sarà possibile utilizzarle per altri scopi? – conclude Fasulo -. Auspichiamo una risposta concreta senza ovvietà".