“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
MeteoMercato Forte dei MarmiVota Miss ToscanaMorso da viperaMulta rifiutiCubo Nero Givone
Acquista il giornale
CronacaMarsciano, il Palasport verrà presto ampliato
27 ago 2025
MAURIZIO BAGLIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Marsciano, il Palasport verrà presto ampliato

Marsciano, il Palasport verrà presto ampliato

Lavori al via nei prossimi giorni per realizzare una tensostruttura adiacente. Sarà adatta a varie attività sportive, con gradinate per cento spettatori.

Il rendering della tensostruttura: sorgerà su un’area adiacente all’ingresso del Palazzetto che ricomprende l’attuale campo polivalente. Investimento da 500mila euro

Il rendering della tensostruttura: sorgerà su un’area adiacente all’ingresso del Palazzetto che ricomprende l’attuale campo polivalente. Investimento da 500mila euro

Per approfondire:

MARSCIANO – Partiranno nei prossimi giorni i lavori per realizzare una tensostruttura adiacente all’ingresso del Palazzetto dello sport di Marsciano, intitolato a Maria Stella Pippi e Marcello Tiberi, in un’area che attualmente comprende un campo polivalente. Nella nuova struttura sarà realizzata una pavimentazione in pvc che risponde alle normative del Coni ed è adatta allo svolgimento di svariate tipologie di attività sportive. Saranno realizzati anche gradinate, per un massimo di 100 persone, e un corpo di collegamento con gli spogliatoi che si trovano all’interno del Palazzetto. Una volta realizzata la tensostruttura si provvederà, inoltre, a predisporre un accesso al Palazzetto dedicato al pubblico, separandolo da quello riservato agli atleti.

Questo ampliamento permette di decongestionare la struttura principale dando così una prima risposta alla crescente esigenza di spazi manifestata dalle tante realtà sportive che usano l’impianto per la loro attività. E proprio alle associazioni sportive il progetto e i lavori di realizzazione sono stati presentati lunedì nel corso di un incontro, al Palazzetto dello sport. Intervenuti il sindaco Michele Moretti, il vicesindaco Sergio Pezzanera e l’assessore Sergio Berti accompagnati dai tecnici che hanno predisposto il progetto e dai rappresentanti dell’impresa che svolgerà i lavori. "Nei prossimi mesi – ha detto Moretti – troverà concreta attuazione quella che è la prima opera pubblica messa in campo da questa amministrazione, finanziata con un mutuo di 500mila euro presso l’Istituto di Credito Sportivo. Il fatto che tale intervento riguardi proprio l’attività sportiva indica quanto lo sport e il mondo associativo collegato siamo un valore per la nostra comunità"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata