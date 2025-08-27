Marsciano, il Palasport verrà presto ampliato

MARSCIANO – Partiranno nei prossimi giorni i lavori per realizzare una tensostruttura adiacente all’ingresso del Palazzetto dello sport di Marsciano, intitolato a Maria Stella Pippi e Marcello Tiberi, in un’area che attualmente comprende un campo polivalente. Nella nuova struttura sarà realizzata una pavimentazione in pvc che risponde alle normative del Coni ed è adatta allo svolgimento di svariate tipologie di attività sportive. Saranno realizzati anche gradinate, per un massimo di 100 persone, e un corpo di collegamento con gli spogliatoi che si trovano all’interno del Palazzetto. Una volta realizzata la tensostruttura si provvederà, inoltre, a predisporre un accesso al Palazzetto dedicato al pubblico, separandolo da quello riservato agli atleti.

Questo ampliamento permette di decongestionare la struttura principale dando così una prima risposta alla crescente esigenza di spazi manifestata dalle tante realtà sportive che usano l’impianto per la loro attività. E proprio alle associazioni sportive il progetto e i lavori di realizzazione sono stati presentati lunedì nel corso di un incontro, al Palazzetto dello sport. Intervenuti il sindaco Michele Moretti, il vicesindaco Sergio Pezzanera e l’assessore Sergio Berti accompagnati dai tecnici che hanno predisposto il progetto e dai rappresentanti dell’impresa che svolgerà i lavori. "Nei prossimi mesi – ha detto Moretti – troverà concreta attuazione quella che è la prima opera pubblica messa in campo da questa amministrazione, finanziata con un mutuo di 500mila euro presso l’Istituto di Credito Sportivo. Il fatto che tale intervento riguardi proprio l’attività sportiva indica quanto lo sport e il mondo associativo collegato siamo un valore per la nostra comunità"