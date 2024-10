Maltempo Umbria, allagamenti e smottamenti. Auto bloccata nel sottopasso ad Amelia

Terni, 3 ottobre 2024 – L’allerta arancione per il maltempo si fa sentire anche in Umbria. Numerosi interventi per il maltempo dei Vigili del Fuoco del comando di Terni: allagamenti e smottamenti in tutta la provincia, particolarmente colpite per ora la zona dei comuni di Narni e Amelia.

Ad Amelia una Fiat Panda è rimasta bloccata dall'acqua nel sottopassaggio vicino alle scuole. I vigili del fuoco sono riusciti a far defluire tutta l'acqua ripristinando la viabilità.

A Narni, sulla strada Tiberina, un ramo di un albero si è spezzato cadendo sopra una Lancia che transitava sotto in quel momento: illesi gli occupanti.