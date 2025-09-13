Lunedì in consiglio comunale. In aula il percorso pedonale

GUALDO TADINO - Il Consiglio comunale è stato convocato dalla presidente Flavia Guidubaldi per lunedì alle 17,30. Dopo le comunicazioni sue e del sindaco, sono all’ordine del giorno le ratifiche delle delibere di Giunta relative ai lavori di manutenzione ordinaria del percorso pedonale con sistemazione naturalistica in via Vittorio Veneto con approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e variazione di bilancio; e quella sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nell’edificio scolastico della scuola primaria della frazione San Pellegrino. Si discute anche il programma triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, con elenco annuale dei lavori per l’anno 2025, aggiornando gli atti relativi precedenti, tra cui il regolamento comunale per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Di seguito si discutono le interrogazioni presentate dai gruppi consiliari di opposizione sulla programmazione della manutenzione del manto stradale nelle vie a ridosso del centro storico e nelle frazioni, sul divieto di introduzione cani nei giardini pubblici, delle iniziative dell’amministrazione comunale in preparazione del giubileo 2025, con particolare riferimento all’accoglienza dei pellegrini e agli eventuali accordi con la diocesi; e sul ripristino dell’accesso libero agli uffici comunali, almeno in alcune giornate o fasce orarie, accanto al sistema di prenotazione online.