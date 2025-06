I nodi del centro storico. Commissione in campo

Via ai lavori della “Commissione di studio per temi del centro storico“. Costituita ufficialmente la settimana scorsa, la commissione straordinaria, voluta dall’amministrazione comunale e presieduta dalla vice presidente del Consiglio Maura Coltorti (Ora Spoleto), si è riunita ieri per stilare l’agenda dei lavori che dovranno durare non più di un anno. Enzo Alleori (Civici umbri), Vania Buffatello (Pd) ed Enrico Morganti (M5S), sono i rappresentati della maggioranza, Alessandra Dottarelli (Alleanza civica) e Diego Catanossi (Spoleto 2030) quelli dell’opposizione. Fanno parte della commissione anche i dirigenti comunali Sandro Frontalini e Roberta Farinelli (Cultura) e la comandante della polizia municipale, dirigente anche alla viabilità, Alessandra Pirro. Partecipano alla commissione anche i rappresentati della consulta giovanile e naturalmente quelli di Confcommercio, Confartigianato, Federalberghi, Conspoleto, Cna, Fipe, Comitato centro storico e Comitato Piazza del Mercato. Questo primo incontro anticipa di qualche giorno la terza commissione consiliare convocata per giovedì 19 su richiesta dei consiglieri di opposizione Profili, Bececco e Cintioli. Tra i temi all’ordine del giorno anche quello particolarmente scottante che riguarda lo spostamento dei varchi della Ztl. A fare chiarezza sarà direttamente la comandante della Polizia municipale Alessandra Pirro. Intanto per la felicità dei residenti del centro è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle emissioni sonore che limita la musica fino a massimo l’una do notte.