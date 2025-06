Ztl e videosorveglianza finiscono in commissione

Sarà la dottoressa Alessandra Pirro, comandante della Polizia Municipale a fare chiarezza sul futuro della Ztl, ma non solo. A chiedere la sua audizione in terza commissione sono stati i consiglieri comunali di opposizione Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto), Gianmarco Profili (Alleanza civica) e Maria Elena Bececco (Spoleto futura). I nodi da sciogliere riguardano sia il nuovo sistema di videosorveglianza, installato ed in via di attivazione definitiva, sia la controversa tematica dell’ampliamento della Ztl, previsto dalla giunta comunale con un’apposita delibera del dicembre scorso. Delibera che però non ha avuto seguito anche a causa della protesta dei commercianti contrari all’"ampliamento" della zona a traffico limitato. Effettivamente non si tratta di un ampliamento, ma di una regolarizzazione di una situazione anomala che si è venuta a creare quando i varchi magnetici furono installati all’interno della Ztl e non ai confini. Ora lo spostamento alla rotonda di viale Matteotti e alla chiesa di San Domenico piace ai residenti sempre alle prese con le difficoltà per parcheggiare l’auto.

È chiaro che questa situazione di stand by permane ormai da qualche mese e addirittura l’amministrazione comunale per dare voce a residenti e commercianti ha anche creato una commissione di studio sul centro storico. La terza commissione in base al regolamento dovrebbe essere convocata a giorni ed i chiarimenti della comandante potranno rappresentare un importante punto di partenza anche per la commissione di studio.