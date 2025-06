La promessa di Faroni ai 7000: "Vogliamo portare la squadra in alto"

"Sono felice che questo anniversario così importante sia caduto durante la mia gestione", commenta il presidente Faroni emozionato. Il numero uno biancorosso accende i settemila che hanno partecipato alla festa del Perugia resa magica dalla presenza di tanti biancorossi.

"Buon pomeriggio a tutti – ha dichiarato in mezzo al campo – grazie per essere qui con noi, è un piacere essere in questo evento per noi che lavoriamo per questa società. È un piacere non solo per i 120 anni, ma anche per la presenza di queste leggende che hanno detto sì quando glielo abbiamo chiesto. Agli ultras e ai tifosi un grazie enorme perché voi date la vita per accompagnarci". E poi la promessa del presidente biancorosso. "Vi posso promettere che stiamo lavorando duro, perché Perugia dovrà essere dove deve essere. In Argentina diciamo una frase italiana, piano piano si va lontano e noi sappiamo dove dobbiamo andare. E vogliamo portare il Perugia tra le prime squadre Italiane e soli non possiamo farlo. Grazie di cuore a voi tutti. Insieme ce la faremo".

Il presidente Faroni si concede anche ai microfoni. "Stiamo lavorando duramente, forte. Ci vorrà tempo ma vogliamo arrivare lontano. Questa giornata è bellissima – continua il numero uno del Perugia – non solo perché tutti hanno lavorato ma perchè per me è un onore essere il presidente del Perugia in un anniversario così importante".

Ha parlato anche con Giovanni Galeone: cosa le ha detto? "Che una piazza come il Perugia deve essere almeno nel campionato di serie B".

E del prossimo ritiro in Argentina, Faroni ha spiegato. "Un’idea che può sembrare un po’ matta, ma sono sicuro che torneremo pronti per il prossimo campionato".

Si sente di promettere anche un colpo di mercato che possa accendere la piazza? "Siamo nelle mani del direttore Mauro Meluso, se sbagliamo sapete con chi dovete prendervela – dice sorridendo – Abbiamo le idee chiare sulle operazioni da fare".

F.M.