Ospedale, Centro epilessia ottiene il "III livello "

Il Centro Epilessia di Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, diretto dalla professoressa Cinzia Costa, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Centro Epilessia di III livello da parte della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE). Si tratta dell’unico centro in Umbria ad aver richiesto e ottenuto tale accreditamento, che certifica l’eccellenza nella diagnosi e nel trattamento delle epilessie complesse.

Il Centro adotta un approccio traslazionale e multidisciplinare, centrato sulla presa in carico clinica del paziente e sull’elaborazione di percorsi terapeutici personalizzati. Particolarmente significativa è l’attivazione di un percorso di continuità assistenziale dedicato ai giovani pazienti affetti da epilessia, che consente il passaggio dalle cure pediatriche a quelle dell’età adulta in modo strutturato e integrato.

Tale percorso è reso possibile grazie al lavoro sinergico del team medico e del personale tecnico di Neurofisiopatologia, in stretta collaborazione con la Pediatria diretta dal professor Alberto Verrotti.

"Il riconoscimento da parte della LICE rappresenta una tappa fondamentale nel nostro impegno quotidiano per offrire cure all’avanguardia e percorsi dedicati a pazienti con forme di epilessia complesse," afferma la Cinzia Costa. "Fondamentale per questo risultato è anche l’approccio traslazionale che adottiamo, grazie alle collaborazioni con i laboratori di Neurologia Sperimentale diretti dalla professoressa Lucilla Parnetti, dove si sviluppano strategie innovative per affrontare le epilessie farmacoresistenti, creando un ponte tra ricerca e pratica clinica".