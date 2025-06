Bilancio al vaglio del Consiglio comunale

GUALDO TADINO L’assestamento di bilancio, con verifica dei relativi equilibri e dello stato di attuazione dei programmi, è uno degli argomenti cardine della seduta del Consiglio comunale convocato dalla presidente Flavia Guidubaldi (nella foto) per le 17.30 di domani, giovedì 19. L’ordine del giorno prevede infatti, dopo le comunicazioni della presidente e del sindaco, anche la presa d’atto del piano economico finanziario del biennio 2024 – 2025, l’ approvazione delle tariffe della Tari per quest’anno, e l’approvazione definitiva del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, la cosiddetta p.e.b.a.

Altri argomenti: l’adesione del Comune al programma “città amiche dei bambini e degli adolescenti“ promosso dal Comitato italiano per l’Unicef fondazione ets; variazioni di bilancio per la fornitura di chiusure trasparenti con infissi presso la scuola media Storelli e per la fornitura di sistemi ibridi e sistemi di relamping presso la scuola primaria Tittarelli; istituzione della consulta giovanile e approvazione del relativo regolamento e l’ istituzione della figura del garante comunale per i diritti delle persone con disabilità e del regolamento connesso.

Da ultimo si chiude con la discussione di argomenti proposti dai gruppi consiliare di minoranza (Forza Italia e Rifare Gualdo): le interrogazioni sull’impiego dei fondi della tassa di soggiorno e sul degrado e fenomeno della prostituzione nella zona della stazione ferroviaria; la mozione presentata dal gruppo consiliare "Rifare Gualdo" relativa alla organizzazione delle fiere di autunno e primavera in centro storico.