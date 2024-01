L’Umbria sbanca in tv: vinti 315mila euro

PERUGIA – Due trasmissioni televisive, l’Eredità e Affari Tuoi, regalano 315 mila euro ad altrettanti concorrenti umbri. Una domenica da incorniciare per Daniele Alesini e Michele Passeri. Il primo, medico oncologo di Foligno che lavora a Roma, campione de L’Eredità , dopo i 95 mila euro vinti nella puntata del 7 gennaio, domenica 14 gennaio è riuscito a fare il bis assicurandosi al gioco finale della Ghigliottina il montepremi finale di 190mila euro, per un totale di 285mila euro. Al gioco degli Affari Tuoi, Michele Passeri, elettricista di Valfabbrica nella stessa serata ha trovato nel suo pacco 30mila euro. Per il supercampione Daniele Alesini i 285mila euro segnano la vincita record di questa stagione, arrivati alla sesta Ghigliottina quando è riuscito a mettere insieme le cinque definizioni. Un percorso netto chiuso indovinando la combinazione vincente con la parola ‘vuoto’ che gli è valso un montepremi da capogiro. Daniele, sposato padre di tre figli, è molto conosciuto in città in quanto suo padre Andrea, anche lui medico, è stato uno dei più stimati professionisti della sanità folignate. Alla super vincita di Daniele Alesini, fa eco il successo di Michele Passeri, elettricista di Valfabbrica, che nella puntata di domenica di ‘Affari Tuoi’ condotta da Amadeus, insieme alla compagna Giusy nel pacco ha trovato la somma vincente di 30mila euro. Una puntata che Michele ha condiviso con la compagna di origine pugliese incontrata quando l’uomo in quel periodo faceva l’autista di pullman. Alla fine la coppia che in precedenza aveva rifiutato le offerte del ‘dottore’ ha accettato il cambio (il 19 per l’uno) sul cui pacco ha trovato 30mila euro. Somma che la coppia utilizzerà per realizzare un sogno: costruire qualcosa in aiuto degli animali.

Carlo Luccioni