Medico folignate vince 95mila euro a “L’Eredità“

A L’Eredità, la trasmissione condotta da Marco Liorni, un folignate vince 95 mila euro. E’ Daniele, un medico. Un montepremi di certo non trascurabile quello che si è assicurato il dottor Daniele, padre di tre figli, a conclusione di una puntata in ha sbaragliato il campo dei concorrenti fino ad arrivare al gioco finale della “ghigliottina“. E proprio qui Daniele, al secondo tentativo dopo tre puntate, ha centrato il ‘filotto dorato’ scrivendo nella busta la parola ‘punto’, la giusta combinazione delle cinque indicazioni : tenere, di tutto, fermo, bandiera e raccolta. Combinazione vincente, la prima della nuova serie dell’Eredità, salutata da applausi dallo stesso conduttore e dal pubblico presente nello studio televisivo in occasione della puntata di domenica scorsa. Daniele era arrivato al gioco della “ghigliottina“ avendo dimezzato una sola volta il montepremi complessivo di 190 mila euro. Vincita che in realtà il medico folignate aveva accarezzato due giorni prima quando per la prima volta era riuscito ad arrivare al gioco finale. In quell’occasione il medico folignate aveva dimezzato tre volte, per provare a vincere 22.500 euro. Puntata meno fortunata per Daniele che nella circostanza non era riuscito a trovare la parola che potesse collegare “sci, saltare, abito, polemiche e stampa“. La vincita , però, era nell’aria e puntale è arrivata ancora più consistente il giorno dopo l’Epifania.

C.Lu.