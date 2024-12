’Luci sul Trasimeno’. La magia dell’albero sul lago. Gemellaggio con Eurochocolate

Castiglione del Lago (Perugia), 8 dicembre 2024 – Torna a brillare l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo, tra aromi e sapori di cioccolato e gemellaggi importanti. Da ieri pomeriggio ha preso il via “Luci sul Trasimeno”, con la novità dello spettacolo di luci al laser e fuochi freddi denominato “Wonder Show”. La prima accensione è avvenuta per mano del Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Matteo Ciacci. Una specie di gemellaggio questo, voluto fortemente dal presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, il castiglionese Fiorello Primi. Un patto di amicizia che fa il paio con quello con il Comune di Cortona, con cui da settimane quello di Castiglione del Lago sta portando avanti iniziative congiunte. Il “Percorso dell’Albero” per raggiungere il belvedere prospiciente la Rocca del Leone, unico da cui è visibile l’enorme struttura in acqua, ha registrato il tutto esaurito.

All’interno, a rendere ancor più stupefacente l’impatto per grandi e piccini, le varie attrazioni presenti: lo sfavillante “Babbo Natale Xmas Garden”, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, il “Sentiero del Presepe” in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia; l’inedito “Xmas Café”, per gustare cibi e bevande natalizi e non solo. Attrazioni, queste, che saranno introdotte dal “Ghiaccio Park” con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata in piazza Dante; dal tradizionale “Villaggio dei mercatini”; e dall’area riservata a “Chocolake”, per una corposa serie di proposte al cacao griffate “Eurochocolate”.

Proprio una delle più grandi novità di quest’anno è la “spruzzata” di cioccolata che va ad arricchire l’offerta per i visitatori. Il tutto grazie a una collaborazione, sollecitata dal Comune di Castiglione del Lago, tra Eurochocolate e l’Associazione Eventi Castiglione del Lago. In particolare, la presenza di Eurochocolate si articola nello spazio collocato lungo il percorso di accesso al punto di osservazione panoramico dell’Albero. Una piacevole e golosa sosta a base di cioccolato, firmata Costruttori di Dolcezze, Be Well e Baci Perugina, attenderà i cittadini e soprattutto i tantissimi turisti attesi per questo spettacolare evento. L’iniziativa inaugurata ieri, durerà fino al 6 gennaio.